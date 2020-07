Homicida de Paços de Ferreira na cadeia até aos 108 anos

José Alves, de 90 anos , foi ontem condenado no Tribunal de Penafiel a 18 anos e 10 meses de prisão por ter assassinado a mulher, de 93, com dois tiros na cabeça, em outubro do ano passado, na localidade de Raimonda, Paços de Ferreira. O arguido, que perdeu a mobilidade e desloca-se agora numa cadeira de rodas, terá de cumprir a pena na cadeia até aos 108 anos pelo homicídio de Maria Assunção, com quem foi casado durante 47 anos.









O homicida foi punido por homicídio qualificado agravado, ofensas à integridade física e detenção de arma proibida. Estava ainda acusado de violência doméstica, mas acabou ilibado desse crime. Em audiência, José Alves, chegou a dizer que matou a mulher a pedido desta. No entanto, o coletivo de juízes deu essa declaração como não provada em audiência. Na leitura do acórdão, a juíza-presidente disse mesmo que o arguido agiu “com intenção de tirar a vida à vítima, que tinha dificuldades de locomoção, com a consciência que praticava estes atos contra a sua mulher”.

A leitura do acórdão demorou várias horas, uma vez que o arguido sofre de surdez profunda e foi necessário que um intérprete escrevesse tudo o que a juíza dizia num papel, para que este pudesse acompanhar a sessão. O crime ocorreu na cozinha da habitação, a 3 de outubro de 2019, após mais uma discussão entre o casal.