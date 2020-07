Homicida de Pedro Fonseca mata e vende telefone para ganhar 70 euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Não grites e não faças nada, que ninguém te vai fazer mal!". Serifo Balde, um dos três homicidas agora acusados pelo Ministério Público, garante que esta frase foi dita a Pedro Fonseca. O filho do ex-inspetor da PJ, de 24 anos, assassinado à facada no Campo Grande, em Lisboa, a 28 de dezembro do ano passado, não terá reagido ao assalto.Os arguidos, entre os 17 e os 20 anos, falam em agressões, mas as testemunhas ...