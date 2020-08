Homicida de português em fuga à Justiça

Um dos três homens acusados de terem morto a tiro o engenheiro português Pedro Gonçalves, em abril de 2019, em Luanda, Angola, está ausente do julgamento há várias sessões. Vai ser alvo de um mandado de captura por parte do tribunal que julga o processo.





Florindo Pedro esteve até ausente das alegações finais realizadas na quarta-feira. O homem, que chegou a estar detido, foi libertado recentemente por excesso de prisão preventiva. A 23 de abril de 2019, com dois comparsas também julgados, Florindo tentou assaltar Pedro Gonçalves quando este se entrava na sua viatura. Mataram-no com dois tiros, fugindo apenas com um taco de snooker que a vítima trazia.