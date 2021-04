Homicida de PSP na Amadora livre e expulso para Cabo Verde

Os dois homens que em fevereiro de 2005 mataram a tiro o agente da PSP Irineu Diniz, na Cova da Moura, Amadora, já estão em liberdade.Luís Carlos Santos, agora com 57 anos e que tinha sido condenado a 23 anos de prisão, saiu da cadeia de Pinheiro da Cruz na sexta-feira e foi conduzido ao Aeroporto de Lisboa, onde foi logo ‘metido’ num avião com destino à cidade da Praia, Cabo Verde, sob escolta do SEF, que deu cumprimento à ordem de expulsão do País.Em abril do ano passado, Euclides Tavares, o outro homicida, tinha também saído em liberdade condicional, após cumprir 15 anos de cadeia – tinha sido condenado a 19. Os dois homens são tio e sobrinho. Euclides escapou à expulsão por já ter nacionalidade portuguesa e continua em liberdade condicional apesar de ter sido apanhado a violar as regras do confinamento. Irineu Diniz, natural de Vinhais, tinha 33 anos quando foi executado com 22 tiros.