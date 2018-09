Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida de Quiaios preso na ala psiquiátrica de Caxias

José Figueiredo, de 53 anos, é suspeito de ter assassinado a mulher com tiros de caçadeira.

Por P.G. | 01:30

José Figueiredo, o homem de 53 anos que matou a mulher a tiro em Ervedal, Figueira da Foz, vai ficar em prisão preventiva mas confinado à ala psiquiátrica. A decisão foi tomada ontem pelo juiz de Instrução Criminal de Coimbra. O suspeito, que já tinha sido presente no dia anterior, voltou ao tribunal para conhecer as medidas de coação e manteve-se, mais uma vez, em silêncio.



O arguido foi entregue, entretanto, aos serviços prisionais que irão decidir o estabelecimento prisional que reúne condições para poder cumprir a medida de coação que lhe foi aplicada. José Figueiredo esteve uma semana internado na Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Foi encaminhado para este serviço por se encontrar descompensado e fragilizado, tendo recebido alta na terça-feira.



Está indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma qualificada por matar a mulher, Jaqueline Margato, de 48 anos, com uma caçadeira. Fugiu após o crime e foi capturado 27 horas depois.