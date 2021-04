Homicida de rapper em Salvaterra de Magos fica preso

O principal suspeito da morte à facada do rapper Silvano Francisco, de 29 anos, em Salvaterra de Magos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva por decisão do Tribunal de Santarém, onde os quatro envolvidos no crime foram interrogados quarta-feira. Carlos, de 22 anos, está indiciado de dois crimes de homicídio, um na forma tentada, e outro de tráfico de estupefacientes.



Os outros três arguidos estão indiciados de um crime de violação de domicílio e outro de ofensas à integridade física e estão em liberdade, mas têm de se apresentar duas vezes por semana às autoridades.

Ver comentários