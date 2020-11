Homicida de rival em Loures escondido pela família no Luxemburgo

Um jovem de 22 anos que, a 10 de setembro de 2017, matou um elemento de um gangue rival, em Loures, foi agora apanhado no Luxemburgo, onde vivia escondido em casa de familiares desde que fugiu de Portugal. Um cúmplice já tinha sido preso. Ambos estão agora em prisão preventiva. A vítima, de 27 anos, foi morta à pancada.









Na origem do homicídio esteve uma guerra de gangues que durava há meses. Na altura, a vítima foi emboscada pelos rivais durante a noite e atacada com paus e facas improvisadas. O homem não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

Um dos homicidas fugiu do País dias depois do crime, mas em resultado da troca de informações e da cooperação através da Europol, foi agora localizado no Luxemburgo e detido na sequência de um mandado de detenção. Tinha sido acolhido por familiares que emigrados naquele país. Foi extraditado para Portugal na semana passada e já está na cadeia.