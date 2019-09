Homicida de São João da Pesqueira preso por risco de fuga

Dimitri Custóias - que agrediu um antigo funcionário até à morte, em São João da Pesqueira - esteve em fuga às autoridades durante mais de um mês. E terá sido precisamente pela existência do risco de realizar uma nova fuga que o juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.O arguido, de 31 anos, foi este sábado presente a primeiro interrogatório, isto depois de ter sido capturado pela Polícia Judiciária na cidade do Porto, onde se manteve pelo menos na última semana. Estava escondido num hotel. Durante a diligência, que decorreu no Tribunal Judicial de Lamego, Dimitri pediu um intérprete para o auxiliar.A investigação apurou que, logo após ter assassinado Mário Feição, que lhe reclamava o pagamento de mil euros em salários, o homicida fugiu para França, onde tinha residência. Foi lá que se manteve durante a maior parte do tempo, tendo regressado a Portugal para tratar de burocracias pessoais.Pouco depois da fuga, o homem chegou a contactar a Polícia Judiciária de Vila Real e deu conta de que pretendia entregar-se. Nunca o fez e tal terá sido apenas uma manobra para ganhar algum tempo.Dimitri tinha chegado a Portugal no dia 28 de julho, precisamente o dia do crime. Vinha passar alguns dias de férias. No hall de um restaurante em Vilarouco, o homem foi confrontado pela vítima. Dimitri agrediu-a com violência e atacou ainda outras quatro pessoas.