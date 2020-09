Homicida de Silves reanimou vítima que tinha asfixiado

Diogo Gonçalves, o jovem de 21 anos que foi morto e esquartejado por duas jovens namoradas, chegou a ser reanimado por Mariana Fonseca, uma das homicidas, quando estava inconsciente depois da primeira tentativa de asfixia por parte de Maria Malveiro.





Segundo a acusação do Ministério Público (MP), depois de Maria combinar um encontro com Diogo na casa deste e lhe dar sedativos, amarrou-o a uma cadeira e apertou-lhe o pescoço com o uso da força das mãos. A vítima ficou inconsciente mas Maria, que é enfermeira, verificou que ainda tinha sinais vitais. Diz o MP que “a arguida Mariana Fonseca permaneceu junto do corpo do Diogo Gonçalves a realizar manobras de reanimação, recorrendo a compressões torácicas, até ficar consciente”. Diogo recuperou a consciência e tentou defender-se, apesar de estar preso. Maria colocou-se em cima dele e voltou a apertar-lhe o pescoço até ficar inconsciente. Após o segundo ataque, Maria confirmou que já não tinha sinais vitais.