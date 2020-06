Homicida deixa amigo cego após agressão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Condenado em 2009 a uma pena de 13 anos de cadeia por ter assassinado com três tiros um emigrante durante uma noite de karaoke, em Paços de Ferreira, o homicida José Alexandre Gonçalves, de 34 anos, saiu da cadeia, em liberdade condicional, no final de 2018.Conflituoso, decidiu ir com um irmão, João, de 45 anos, a um convívio num bar, na Póvoa de Varzim, em abril do ano passado. No espaço, os dois desentenderam-se com um outro ...