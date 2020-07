Homicida diz que “gostava muito” da freira ‘Tona’

Alfredo Santos, o predador sexual que matou a freira Maria Antónia Pinho, ‘Tona’, de 61 anos, em setembro do ano passado, em São João da Madeira, voltou ontem a falar perante o coletivo de juízes do Tribunal de Santa Maria da Feira.“Estou arrependido. Sei que a matei, porque ela apareceu morta no meu quarto, mas não me lembro, porque estava alcoolizado e drogado. Eu gostava muito dela”, disse o arguido, que está em prisão preventiva. Alfredo Santos, de 50 anos, está acusado da violação e do homicídio da religiosa - também conhecida como a ‘freira radical’ por andar de moto - e o Ministério Público não tem dúvidas de que todos os factos da acusação foram dados como provados.