Homicida diz-se “arrependido” após comprar faca e matar

Daniel Correa, o homem acusado da morte de Adolfo Monteiro, de 26 anos, em novembro de 2022, disse esta sexta-feira, no Tribunal de Penafiel, que está "arrependido". Na primeira sessão de julgamento, o arguido afirmou que conheceu o grupo de Adolfo através de um amigo."Eu disse; ‘E aí veado, beleza?’ e começaram a agredir-nos", contou. De seguida, confessou ter ido ao supermercado comprar uma faca: "Era para me defender, estava apavorado". Daniel disse que regressou, mais tarde, ao café e que voltou a ser agredido. "Peguei na faca e apontei para a frente."Adolfo Monteiro morreu no hospital. O julgamento continua dia 20.