Homicida dos Carreiros leva 20 anos de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso apresentado por Leonel Correia, antigo motorista dos carros turísticos conhecidos como Carreiros do Monte, no Funchal, que a 11 de janeiro de 2017 matou a tiro o antigo chefe e presidente da associação daqueles profissionais, Norberto Gouveia, mantendo a condenação a 20 anos de prisão.Esta pena já tinha sido aceite pelos desembargadores do tribunal da Relação de Lisboa quando analisaram o primeiro recurso do arguido.O STJ volta a manter a pena, recusando tratar o homicídio como simples.Para os conselheiros que analisaram o caso, ficou provado que o homicídio foi qualificado, havendo intenção de matar quando Leonel Correia disparou 3 tiros na cabeça da vítima.