Homicida e cúmplice presos em Sintra e Odivelas por roubos

Investigadores criminais da PSP de Lisboa anunciaram esta sexta-feira a detenção de dois homens, de 35 e 38 anos, um deles já com 14 anos de prisão cumpridos por homicídio, por suspeitas de seis roubos qualificados. As detenções ocorreram na terça-feira, na Portela de Sintra, e em Famões, Odivelas.



Após forçarem a entrada nas casas, os dois homens ameaçaram as vítimas com arma de fogo e armas brancas, roubando-lhes dinheiro, cartões multibanco e telemóveis. Foram apreendidos telemóveis e uma faca usada nos crimes. Um detido ficou na cadeia e o outro com apresentações.

