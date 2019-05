Homicida em coma obriga a suspender investigação

O jovem de 22 anos, suspeito de ter assassinado à facada a prima professora, na segunda-feira, em Viseu, está em coma, na unidade de cuidados intensivos, do hospital da cidade.O seu estado clínico "é muito crítico, reservado" e será determinante para o rumo da investigação da Polícia Judiciária. Os trabalhos dos investigadores, bem como o inquérito criminal, estão totalmente dependentes da evolução clínica do suspeito que tinha fugido de um hospital psiquiátrico.Segundo amigos contaram ao, José Pedro teve uma mudança comportamental nos últimos anos, "por culpa das más companhias".Os pais, dizem, convenceram-no a tratar-se e ele aceitou ser internado no Hospital Psiquiátrico de Abraveses. Mas acabou por fugir da unidade hospitalar e foi pedir ajuda à prima Cristina Ferreira, de 43 anos.Esta encontrou-o descalço na rua, em tronco nu e a pedir um comprimido para a ressaca - "estava descompensado, com discurso sem nexo e desorientado", referiu à PSP uma mulher residente no bairro de Santo Estêvão, vizinha da vítima mortal.A professora, com pena e com intuito de o ajudar, levou-o para casa. Terá sido num ataque de fúria, provavelmente originado numa conversa sobre namoradas, que desferiu vários golpes de faca na prima. Atacou depois o companheiro da vítima, que sobreviveu.De seguida, atirou-se da varanda, ficando com ferimentos graves.

O jovem atacou a prima à facada no interior da residência mas o corpo da vítima viria a ser encontrado por populares junto às escadas do prédio. "Um cenário horrendo, com sangue por todo o lado", desabafou ao CM um antigo bombeiro que ainda tentou ajudar no socorro.O companheiro da vítima mortal também foi esfaqueado com violência. Foi sujeito a uma intervenção cirúrgica na segunda-feira à noite e encontra-se a recuperar numa enfermaria do hospital de Viseu.Os pais do homicida encontravam-se fora de Viseu no dia do crime. Estavam a gozar um período de férias e foram informados do sucedido na viagem de regresso.