Homicida em fuga caçado do Algarve

O detido atacou na autoestrada, com a ajuda de um cúmplice, dois homens que seguiam numa viatura. Enquanto o detido matou a tiro uma das vítimas, a outra foi espancada pelo segundo ladrão. Roubaram 13 mil reais (cerca de 2150 euros ao câmbio atual).O homicida foi detido ainda no Brasil, pouco tempo após o crime, e constituído arguido. No entanto, por razões desconhecidas à Justiça portuguesa, apenas foi julgado e condenado a 30 anos de cadeia em 2014. Mal soube da sentença, fugiu do país.Desconhece-se o seu percurso até que, em finais de 2018, chegou a Portugal. Refugiou-se na zona de Monte Gordo, onde passou despercebido. Só em março deste ano é que a Procuradoria portuguesa recebeu da sua congénere brasileira um mandado internacional de captura do homicida.A Unidade de Informação Criminal da PJ entrou em campo e apanhou-o no final da semana passada. Já está na cadeia de Lisboa, em confinamento devido à Covid-19, onde aguarda que a Justiça brasileira peça a sua extradição no prazo, prorrogável, de 40 dias.