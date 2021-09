João Fragoso já estava no Brasil quando, em 2012, foi condenado a 16 anos de prisão por matar à pedrada, com outro amigo, Fernando Pereira, de 27 anos, junto às rulotes de comida na zona industrial do Porto.O crime ocorreu na madrugada de 2 de setembro de 2011, por um motivo fútil, e um terceiro arguido acabou por ser absolvido.