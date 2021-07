Homicida em fuga com 14 anos de cadeia por cumprir caçado com identificação falsa

Um homicida condenado a 14 anos e nove meses de prisão foi apanhado pela PSP numa fiscalização de trânsito, em Paço de Arcos, Oeiras. Fábio Danilo Pinto, de 33 anos - condenado com mais três homens pelo homicídio de Marco Vaz, de 20, em agosto de 2008 na Quinta do Mocho, Loures -, apresentou-se com um nome falso, o que precipitou a detenção e entrega na cadeia de Lisboa para cumprimento de pena.Segundo fonte oficial da PSP, o detido foi apanhado com outro homem numa viatura, pelas 17h55 de domingo. O condutor do veículo mostrou os documentos, mas Fábio Pinto apenas avançou um nome falso.A PSP conduziu-o à esquadra e rapidamente percebeu estar na presença de um foragido.