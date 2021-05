'Cobra', de 23 anos, matou ‘Já’, com a mesma idade, numa festa ilegal no bairro da Bela Vista, em Setúbal. Foi em fevereiro e fugiu desde então, mas voltou ao local do crime este fim de semana. Nova festa ilegal - uma discoteca improvisada, bem no coração do bairro -, onde foi preso pelos inspetores dos homicídios da Polícia Judiciária de Setúbal.