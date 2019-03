Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida idoso de 89 anos condenado à cadeia

Manuel Açoriano apanhou 4 anos e 9 meses por matar a tiro o genro, que lhe batia a ele, à mulher e à filha.

Por Sara G. Carrilho | 08:50

A esfregar os pulsos doridos e pisados pelas algemas que lhe foram retiradas à porta da sala de tribunal, Manuel Açoriano, idoso de 89 anos, o recluso mais velho do País, em prisão preventiva há nove meses, entrou com passos lentos e curtos, esta segunda-feira, na sala de audiência, em Loures.



Foi ouvir a juíza condená-lo a quatro anos e nove meses de prisão efetiva pelo homicídio do genro, de 60 anos, que o agredia e à mulher acamada. O idoso culpava-o pela morte da filha, vítima de violência doméstica, que por isso ter-se-á suicidado.



"Foram provados todos os factos da acusação, mas não há especial censurabilidade, e o crime é atenuado pelo estado de desespero do arguido, por se ter entregue e confessado, não ter antecedentes, a idade e o seu arrependimento ser sincero", disse a juíza.



Nas alegações, o Ministério Público tinha pedido 15 anos de prisão. Apesar de a pena ter sido muito atenuada – a qualificação baixou de homicídio qualificado para simples (agravado pelo uso de arma ilegal), o idoso reagiu com tristeza.



Queria ser transferido do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde vive há nove meses desde a detenção, numa cela com dois reclusos, para um lar.



Manuel Açoriano e António Veríssimo tinham uma relação conflituosa. Em julho de 2018, o primeiro esperou que o genro se sentasse à mesa, na casa onde viviam, e matou-o com dois tiros – usou a caçadeira da vítima, com a qual já tinha sido ameaçado.



Na altura, o idoso tomava conta da mulher, acamada, com uma doença terminal. A idosa morreu quando Manuel já estava na prisão.



PORMENORES

Recurso

"Ele não esperava esta decisão, apesar de atenuarem a pena. Tem passado tempos muito difíceis na prisão. Só queria cumprir a pena num lar", disse o advogado José Castelo Filipe, que pondera recorrer.



Armas

O idoso foi condenado a uma pena acessória de interdição do uso de armas por três anos. As armas ilegais apreendidas foram perdidas a favor do Estado, e as legais foram entregues aos herdeiros.



Suicídio

O idoso culpava o genro há vários anos pela morte da filha, vítima de violência doméstica. A mulher sofreu um ataque cardíaco, num cenário que a família acreditava ter sido de suicídio.