Homicida ligou a primo GNR depois de matar mulher em Vieira do Minho

"Disse-me que ela o chamou de ‘banana’, agarrou-lhe o bolso da camisa em que tinha as notas e ele colocou-lhe as mãos no pescoço e atirou-a para trás. Ela ficou caída no chão e ele fugiu." O relato é de Jorge Antunes, militar da GNR ouvido esta quarta-feira pelos juízes do Tribunal de Braga que estão a julgar António Fidalgo pelo homicídio da mulher, Ana Paula, em março do ano passado, em Vieira do Minho.



O militar, primo do arguido, foi a primeira pessoa a quem este ligou após fugir do local, quando conduzia rumo a Braga para se entregar à GNR. "Ele estava completamente transtornado e alterado", disse.

