Foi condenado a 25 anos de cadeia depois de ter estado 34 dias fugido. Matou a sogra e a tia da ex-mulher, Maria Lina e Elisa Barros, de 82 e 65 anos, a 17 de abril de 2014. Atirou ainda contra a ex-companheira e a própria filha, quando as quatro mulheres preparavam a refeição para a Páscoa. Esta quinta-feira, Manuel Baltazar, conhecido por ‘Palito’, morreu aos 66 anos, no IPO do Porto, onde estava internado há várias semanas. Sofria de ...