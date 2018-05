Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida pede perdão em tribunal

Bruno Rodrigues tinha 18 anos quando foi espancado até à morte. Nuno Calçada pediu perdão pelo crime.

Por S.G.C. | 08:13

"Quero pedir perdão aos pais do Bruno e à minha família por tudo o que aconteceu." Nuno Calçada aproveitou as alegações finais, ontem no Tribunal de Setúbal, para pedir desculpa aos pais do jovem que matou à pancada em 2016, na Quinta do Conde, em Sesimbra. Já o outro arguido, Armando Salles, escolheu remeter-se ao silêncio, à semelhança do que aconteceu em todas as audiências de julgamento.



Acusados de homicídio qualificado de Bruno Rodrigues, assassinado à pancada em novembro de 2016, arriscam ambos uma pena de prisão que pode ir até aos 25 anos. De recordar que o crime foi filmado pelos homicidas.

A leitura do acórdão está marcada para o próximo dia 1 de junho.