Homicida perseguia ex-amante por não aceitar fim da relação

A segunda sessão do julgamento de Joaquim Almeida, autor do duplo homicídio de Amarante, em maio de 2019, ficou esta sexta-feira marcado pelo depoimento emotivo da filha de Sónia Leite, ex-amante do arguido e uma das vítimas mortais.Tatiana Sousa não teve dúvidas em dizer que o relacionamento da mãe e de Joaquim tinha terminado por sua causa, a 30 de julho de 2018, mas não explicou o motivo."Ela disse-me que ia ficar sempre do meu lado [filha] e que aquilo foi a gota de água no relacionamento. Acabou tudo nesse momento", disse. A jovem disse que a mãe era perseguida e ameaçada por Joaquim, que não aceitou o fim da relação.