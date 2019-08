Homicida português julgado em Espanha apanha onze anos de prisão

Um português foi preso pela Polícia Nacional espanhola, na zona de Salamanca, e entregue às autoridades portuguesas, para cumprir onze anos de prisão pela prática de um homicídio em contexto de violência doméstica.O crime que levou à punição foi cometido em solo português, no ano de 2009. O homicida fugiu para o país vizinho e acabaria por ser julgado num tribunal da zona de Salamanca. Com a prova existente na altura, o arguido foi mesmo condenado a 11 anos de pena efetiva.Segundo a imprensa espanhola, o homicida foi também alvo de uma ordem de expulsão de território do país vizinho por ser considerado um perigo para a ordem e segurança públicas daquele país.O português interpôs, de imediato, o primeiro de vários recursos judiciais. O acórdão, no entanto, acabou por transitar em julgado. Por isso o homem foi detido na última segunda-feira e entregue às autoridades nacionais na fronteira de Vilar Formoso. Irá cumprir a pena de prisão em território português.