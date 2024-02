Homicida que esfaqueou jovem em Alverca já tinha ficha policial

O jovem de 19 anos que foi morto à facada na terça-feira em Alverca, Vila Franca de Xira, residia na zona Oriental de Lisboa.O autor material do crime, um dos três homens de 19, 22 e 24 anos presos pela PSP momentos após o homicídio, reside em Alverca. Tem, ao que oapurou, ficha policial.A PSP foi rápida a intervir, mal teve notícia da desordem, ocorrida junto ao Jardim José Álvaro Vidal, mas não conseguiu impedir a morte do jovem. Com a descrição dos suspeitos na sua posse, as patrulhas apanharam cinco homens. Três deles viriam a ser detidos, por haver fortes indícios de participação na rixa.A PSP apreendeu cinco facas, três telemóveis e outros artigos. Os três suspeitos são esta quinta-feira presentes ao Tribunal de Vila Franca de Xira.