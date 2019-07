Homicida que matou a prima professora sai do coma e vai para a cadeia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O jovem de 21 anos que fugiu de um hospital psiquiátrico, foi pedir ajuda a uma prima professora – que acabou por assassinar à facada – e que depois terá caído da varanda de um segundo andar, em Viseu, quando fugia, já saiu do coma e foi detido pelas autoridades. Foi presente a um juiz do Tribunal de Viseu, a quem acabaria por confessar o crime, e recolheu ao estabelecimento prisional da cidade.O crime aconteceu ao final da tarde do dia 13 ... < br />