Homicida usa três facas para matar sogro em Vila Nova de Gaia

Há vários anos que genro e sogro não se entendiam e, como o CM noticiou esta quinta-feira, discutiam recorrentemente por problemas financeiros e ligados ao alcoolismo. Na quinta-feira de manhã, Virgílio Santos, de 82 anos, terá cortado o fornecimento elétrico à casa do genro e saiu da casa em Serzedo, Vila Nova de Gaia.





Alberto Nunes – de 52 anos, operário da construção civil e que sofrerá de esquizofrenia - esperou até às 17h que o sogro regressasse. O idoso não teve tempo sequer de reagir ao ser interpelado no logradouro que dá acesso às casas de ambos: foi atacado com duas pedras na cabeça e ficou desfigurado. Uma filha da vítima, cunhada do homicida, tentou logo socorrer o pai e ligou ao 112. Mas Alberto Nunes estava tomado pelo ódio e regressou da cozinha de casa com três facas, uma das quais de serra e com uma lâmina de mais de 20 centímetros. O idoso foi esfaqueado pelo menos sete vezes, uma das quais na traqueia e as restantes no peito e no abdómen. Durante o ataque, partiu a lâmina de uma das armas ao atingir o corpo da vítima, mas de imediato recorreu a outra faca para continuar a esfaquear a sogro.