Homicidas de emigrante português em bordel no Brasil estão a monte

A polícia brasileira investiga as teses de assalto e ajuste de contas na morte do português Amílcar Medeiros, de 31 anos, executado após uma invasão de três homens armados ao bordel de que era dono, em Salvador, no Brasil, há uma semana. O gang continua a monte.O corpo de Amílcar, que vivia no Brasil há 9 anos, foi encontrado num carro horas depois. Em 2017, o empresário tinha sido detido por modificação de veículos.O esquema poderá estar relacionado com a morte, mas o bordel tinha sido alvo de roubo há meses, cenário que também está em investigação pelas autoridades.