Homicidas de Fábio Guerra vão ser julgados por tribunal de júri

Os dois antigos fuzileiros acusados de matarem brutalmente o jovem agente Fábio Guerra vão ser julgados por um tribunal de júri. A decisão é do juiz do processo e foi comunicada esta sexta-feira aos arguidos - Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko respondem pelo homicídio qualificado do agente da PSP Fábio Guerra e por mais três crimes de ofensas à integridade física. Fábio Guerra tinha 26 anos e foi espancado até à morte, à porta da discoteca Mome, em Lisboa, em março deste ano.

O tribunal de júri foi pedido por Cláudio Coimbra e é composto pelos três juízes que constituem o tribunal coletivo, por quatro jurados efetivos e por mais quatro jurados suplentes. São escolhidos a partir dos cadernos eleitorais e depois notificados. Caso não respondam incorrem num crime de desobediência.

Para se ser jurado é preciso ser-se português, recenseado, ter menos de 65 anos, escolaridade obrigatória, não estar preso ou detido nem ter cadastro com pena efetiva. Os jurados têm direito a uso e posse de arma e recebem 102 euros por dia. A data do julgamento só será conhecida quando este processo de seleção estiver concluído.