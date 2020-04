Homicidas de jovem de 26 anos morto à facada na Amadora ficam em prisão preventiva

Os homicidas de João Mendes, o jovem que foi este domingo morto à facada e à pancada na Brandoa, Amadora, ficaram em prisão preventiva, segundo apurou o

João Mendes, conhecido por ‘Txiiska Faiska’, foi este domingo brutalmente assassinado, com uma pancada de chave de macaco hidráulico na cabeça e duas facadas no peito. Os dois autores do crime tentaram fugir, mas a intervenção da PSP permitiu deter ambos. Os agentes tiveram de efetuar disparos para o ar para travar os homicidas.

O crime ocorreu pelas 15h15, no cruzamento das ruas Raúl Brandão e Almada Negreiros. A vítima, João Mendes, conhecida pela alcunha ‘Txiiska Faiska’, e os dois agressores, de 19 e 21 anos, envolveram-se numa discussão de causas desconhecidas. Ao que tudo indica, os dois atacantes do jovem de 26 anos deslocaram-se a um automóvel de marca Peugeot 206, que se encontrava estacionado nas imediações. Do interior da viatura retiraram uma chave de macaco hidráulica e usaram a ferramenta para dar uma forte pancada na cabeça da vítima.

‘Txiiska Faiska’ caiu no chão e foi golpeado com duas facadas no peito. A lâmina da faca ficou cravada no corpo da vítima.