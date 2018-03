Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicidas de taxista vão a julgamento

São acusados de um total de 20 crimes. Caso ocorreu em Torres Novas.

Por J.N.P. | 08:38

Os dois suspeitos do assassinato a sangue frio de um taxista em Torres Novas vão começar esta sexta-feira a ser julgados no Tribunal de Santarém, acusados de um total de 20 crimes, entre homicídio qualificado, profanação de cadáver, sequestro, extorsão e roubo qualificado.



Um dos arguidos, de 56 anos, vai responder também por abuso sexual de pessoa incapaz, por alegadamente ter mantido relações com uma mulher que a dupla colocou inconsciente, em maio de 2016.