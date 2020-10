Maria Malveiro, de 19 anos, e Mariana Fonseca, de 23, zangaram-se na cadeia e terminaram o namoro. Maria já terá uma nova namorada e pediu para mudar de cela – estão ambas presas preventivamente no Estabelecimento Prisional de Tires. As duas mantinham uma relação amorosa, desde novembro do ano passado, e moravam juntas.