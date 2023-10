Homicidas que mataram funcionário de bar à facada durante noite de copos empurram culpas para amigos

‘Fanita’, ‘Zé Marinheiro’, ‘Tchim-Tchim’, ‘Lando’, ‘Panita’ e ‘Pedrito’ juntaram-se a 9 de setembro de 2022 para uma noite de copos em Setúbal. Mas muita cerveja e três bares depois, a diversão acabou da pior forma no bar Bigodes, com o funcionário Fábio Abenta a ser esfaqueado mortalmente pelo grupo. Esta segunda-feira, na primeira sessão de julgamento do grupo – estão todos indiciados por homicídio em coautoria – empurram culpas uns para os outros.





“Quando entrámos, o José Garcia [nome real de ‘Zé Marinheiro’] deu um murro no balcão e pediu imperiais. O rapaz disse para esperar, mas ele disse ‘já’ e deu-lhe uma chapada. Fui à rua chamar os outros e quando voltei o ‘Zé’ estava dentro do balcão, com a faca na mão. Tirei-lhe a faca e saímos. Na rua atirei a faca para o chão”, explicou Floriano Canoa (‘Fanita’), um dos suspeitos da facada fatal, que desta forma tentou afastar qualquer suspeita. ‘Zé Marinheiro’ não prestou declarações, mas ‘Tchim-Tchim’ e ‘Lando’ garantiram que apenas viram ‘Fanita’ a sair com a faca na mão e a atirá-la para a sarjeta, antes de entrarem no bar.