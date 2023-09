As versões contraditórias sobre as circunstâncias que levaram à morte de um inglês de 35 anos, em Poço Negro, Pedrógão Grande, durante uma festa com alegado consumo de drogas, na noite de sábado para domingo, estão a causar dúvidas à investigação liderada pela PJ.



O detido, de 26 anos e autor confesso das facadas que levaram à morte da vítima, era um dos organizadores de um festival que decorreu no fim de semana passado, mas que acabou por perder muito público devido ao mau tempo da semana anterior.









