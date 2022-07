Homicídio de rapper Dr. Fresh sem culpados

O julgamento do homicídio de Silvano Francisco, um rapper conhecido como ‘Dr. Fresh’, chegou esta quarta-feira ao fim no Tribunal de Santarém com a absolvição de todos os arguidos. O homicida estava em prisão preventiva, mas saiu logo em liberdade pela porta da frente do tribunal.Carlos Ferreira, apontado como autor do crime, foi atacado em casa, em Marinhais, na madrugada de 30 de março de 2021, por Silvano Francisco – a quem devia cinco mil euros – e três amigos deste, também absolvidos.A vítima fugiu e acabou por morrer em casa, em frente à filha.À chegada, 03h00 de 30 de março de 2021, Silvano Francisco e dois cúmplices dirigiram-se à casa daquele que viria a ser o homicida, onde estavam também a mãe e um irmão, que ainda tentou barrar-lhes a porta. O trio acabou por forçar a entrada e o rapper envolveu-se numa violenta luta corpo a corpo com o alegado devedor. Após troca de murros e pontapés, o autor do crime muniu-se de uma faca com 31 centímetros de lâmina e deu quatro golpes em Silvano.A sangrar, o músico e os três amigos abandonaram o local em direção à sua casa no Bairro do Rossio, na Glória do Ribatejo, onde acabou por morrer em agonia, aos 29 anos, na presença da companheira e da filha menor. O agressor, de 23 anos, começa esta quarta-feira a ser julgado no Tribunal de Santarém por um crime de homicídio simples e outro na forma tentada, por ter golpeado um dos amigos do rapper no sobrolho.