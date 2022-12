Homicídio do modelo Tiago Danu em Setúbal foi filmado

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal já tem imagens de videovigilância, de empresas da zona de Monte Belo Norte, dos momentos anteriores ao homicídio do jovem modelo Tiago Danu, morto à facada no domingo. Além do sequestro de um amigo do jovem luso-moldavo de 20 anos (que apareceu, quase ileso, noutro ponto da cidade), as imagens poderão ter captado o momento da agressão à vítima com uma ou mais facadas, quando esta tentava impedir que o amigo fosse levado.





CM sabe que a hipótese de o homicídio ter surgido como resposta ao esforço de Tiago Danu em impedir o sequestro é a mais forte. Ao que o CM apurou, quando os meios de socorro chegaram ao local em que o jovem foi esfaqueado, perto das 24h00 de domingo, três amigos acompanhavam-no. Tiago Danu estava deitado, consciente, perto de um carro. Tinha consigo todos os pertences, o que afasta o cenário de roubo. O jovem saiu consciente do local, e morreu já na madrugada de segunda-feira, no Hospital de Setúbal. A autópsia realizou-se na quarta-feira e será fundamental para a investigação.



Tiago Danu era estudante de energias renováveis, e trabalhava numa empresa de trabalho temporário no parque da Autoeuropa, em Palmela. Era manequim nas horas vagas. Ao CM, Tatiana, a mãe, disse esta quarta-feira que “a família ainda não depôs à PJ”. O velório de Tiago Danu realiza-se hoje, e o funeral amanhã, no Cemitério da Paz, em Algeruz, Setúbal.