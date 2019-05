Homicídio em restaurante de Setúbal registado em vídeo

São 10 minutos que mostram como Christian se desentende com o camionista Marlon no restaurante Chapa Quente, do primeiro, em Setúbal, por causa de um anel e uma suposta ligação maçónica, e acaba por matá-lo à facada.A videovigilância do restaurante de Christian, esta quinta-feira em preventiva, indiciado por homicídio qualificado, foi recuperada pela PJ de Setúbal.Os dois brasileiros não se conheciam e houve álcool à mistura.O vídeo mostra que Marlon pega numa cadeira após Christian avançar com duas facas.A defesa do homicida alega que foi ameaçado e tentou defender mulher e filha.