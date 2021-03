A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um homem por suspeitas de ser o coautor de um homicídio qualificado, na zona de Sintra. O detido, com o apoio de outros suspeitos ainda por apanhar, atacaram a tiro e com uma tábua a vítima, que morreu no hospital.













Segundo revelou esta sexta-feira a Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, o crime ocorreu a pedido de um homem que tinha tido uma desavença recente com a vítima.