As guerras entre gangs juvenis e os ajustes de contas relacionados com negócios falhados de tráfico de droga são os dois principais fenómenos que, no primeiro semestre, fizeram aumentar os homicídios consumados e também as tentativas em todo o País, adiantou ao CM fonte da Polícia Judiciária. São dez pessoas assassinadas por mês.









De acordo com dados dessa mesma força, que tem competência reservada na investigação a estes crimes, nos primeiros seis meses do ano há registo de 59 mortes, seis delas de vítimas menores de 20 anos. À PJ chegaram 55 inquéritos por homicídio consumado (mais 9 que em igual período de 2021) e outros 253 inquéritos por homicídio tentado (mais 102 - um significativo aumento de 67,5%).

Para lutar contra o primeiro desses fenómenos, a PJ está a reunir, só na Grande Lisboa, uma base de dados já com cerca de quatro centenas de membros de perto de 30 gangs juvenis. "Fazemos buscas abrangentes a estes grupos, numa perspetiva de prevenção geral - terem noção que nós estamos cá e que sabemos quem eles são", afirma.

Para lutar contra o primeiro desses fenómenos, a PJ está a reunir, só na Grande Lisboa, uma base de dados já com cerca de quatro centenas de membros de perto de 30 gangs juvenis. “Fazemos buscas abrangentes a estes grupos, numa perspetiva de prevenção geral - terem noção que nós estamos cá e que sabemos quem eles são”, afirma.



Características dos homicídios em Portugal





São jovens, muitos deles menores, com “mais propensão à violência”, que vão beber em subculturas como as da música drill e que têm “grande desvalor da vida humana”. O combate a estes fenómenos “não é fácil”, porque os crimes ocorrem em locais improváveis como estações de comboios e parques públicos, mas pode passar por “maior monitorização das redes sociais da internet”. A “desestruturação das famílias” deixa os menores mais livres para aderir a gangs, “que são grupos voláteis”, como comprovam os frequentes ataques entre elementos do mesmo gang - seja por poder interno, zangas por droga ou namoradas.