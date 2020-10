Hortas sociais para 50 famílias carenciadas

A Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve vai ceder um terreno com cerca de 2500 metros quadrados à Câmara de Faro para a criação de novas hortas sociais.O protocolo para a implementação do projeto foi assinado na segunda-feira e irá ajudar 50 famílias carenciadas, que irão ocupar os cinquenta talhões que irão ser criados. O terreno, situado no Patacão, em Faro, irá ser preparado, dividido e vedado para que as famílias possam produzir hortícolas da época."Vamos ajudar na produção em regime biológico dando aconselhamento, formação e apoio técnico aos beneficiários", explicou aoPedro Monteiro, diretor regional da DRAP.De acordo com a Câmara de Faro, o regulamento "está a ser ultimado e deve ser aprovado até ao final do mês". A autarquia espera que no início do próximo ano as famílias possam começar a usufruir dos talhões.Esta não é a primeira vez que a Câmara Municipal de Faro desenvolve um projeto semelhante. Na zona da Vila Adentro, no centro histórico, já está em funcionamento uma horta social.Com este projeto agrícola, a autarquia procura promover o desenvolvimento sustentável do concelho, boas práticas agrícolas e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, conseguindo desta forma minimizar possíveis situações de carência que possam existir na capital algarvia.