Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospedeira mata mulher portuguesa

Vítima tinha três filhos.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:00

Uma hospedeira inglesa de 26 anos foi condenada a 11 meses de cadeia por ter provocado um acidente no qual morreu uma camionista portuguesa, em novembro do ano passado, no sul de Inglaterra.



Jenna Beveridge atravessou o seu carro na autoestrada M20 e fez tombar o camião conduzido por Victor Ribeiro.



A mulher, Susana Almeida, de 42 anos, dormia na cabine e morreu. A vítima deixou 3 filhos.