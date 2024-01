Uma portuguesa, assistente de bordo de uma companhia aérea do Dubai e há quatro anos a residir nesse emirado, foi burlada em mais de 50 mil euros - “todas as poupanças” - num telefonema que atendeu de um número não identificado, relatou a própria ao ‘Khaleej Times’. “Perdi tudo”, lamentou a vítima, que solicitou o anonimato.A hospedeira relatou que aguardava o telefonema de uma amiga portuguesa e, por isso, atendeu o número não identificado. Do outro lado, o burlão disse-lhe que tinha ganho um prémio de 38 mil euros numa casa de câmbios (onde ela tinha estado na véspera). Foi ludibriada a divulgar os acessos à aplicação bancária.