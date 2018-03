Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais da zona Oeste com falta de médicos

25 vagas abertas para o concurso de especialistas são insuficientes face às necessidades dos hospitais.

Por Cláudia Borges Monteiro e João Saramago | 06:00

As 25 vagas abertas no concurso para médicos especialistas são insuficientes para satisfazer as necessidades do Centro Hospitalar do Oeste, alertou ontem a instituição. A administração espera que nos "próximos concursos sejam atribuídas vagas para as especialidades de Ortopedia, Dermatologia, Pneumologia, Urologia e Medicina Física e Reabilitação, não contempladas" neste concurso.



Ainda assim, a instituição congratulou-se com a atribuição de 25 vagas em várias áreas: Anestesiologia (1), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (2), Doenças Infeciosas (1), Gastrenterologia (1), Ginecologia/Obstetrícia (2), Imunoalergologia (1), Imuno-hemoterapia (1), Medicina Interna (4), Neurologia (1), Oftalmologia (1), Oncologia Médica (2), Otorrinolaringologia (1), Patololia Clínica (1), Pediatria (1), Psiquiatria (2), Pedopsiquiatria (1) e Radiologia (1).



O Centro integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e de Peniche, e serve cerca de 300 mil habitantes da zona Oeste.



Entretanto,dois oncologistas iniciaram ontem funções a tempo parcial no Hospital de Dia de Torres Vedras que, por não ter especialistas, estava a reencaminhar doentes para o Instituto Português de Oncologia, anunciou o Centro Hospitalar. O diretor clínico, António Curado, disse que "estão contratadas três médicas oncologistas", sendo que a terceira inicia funções na próxima semana no mesmo hospital.



O Centro Hospitalar do Oeste está na lista dos hospitais com maiores carências de pessoal médico, numa avaliação realizada pelo ministério da Saúde.