A Polícia Judiciária deteve um homem, de 30 anos, que estava em fuga às autoridades desde o ano passado por suspeitas de ter explorado, durante meses, um outro homem, de 46 anos, que mantinha em “condições de escravo” no seu terreno para pastorear os animais.



Ao que o CM apurou, a vítima, que tem problemas de alcoolismo, aceitou trabalhar no terreno do suspeito, situado no interior do concelho de Albufeira, a troco de dormida e alimentação.









