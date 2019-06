Hospital das Forças Armadas ainda sem verbas

O Ministério das Finanças ainda não tinha, ao final da tarde desta quinta-feira, desbloqueado os 3,9 milhões de euros em falta aos 4,2 milhões com que, em janeiro, o ministro da Defesa mandou reforçar o Hospital das Forças Armadas (HFAR), que, pela falta do financiamento e tal como onoticiou, está em vias de ficar sem verbas para água, luz, gás e medicamentos.Manutenção das instalações, contratação de médicos especializados e aquisição de produtos químicos e farmacêuticos já apresentam dificuldades.O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, admitiu ontem de manhã aguardar com "alguma urgência" que as Finanças desbloqueassem 4 milhões, dizendo acreditar numa solução "ainda hoje [ontem]" e que estavam em causa "questões muito técnicas".sabe que se tentou libertar "pelo menos parte da verba". Mesmo com autorização das verbas, os stocks do HFAR vão demorar semanas a serem repostos.