Hospital de Braga abre inquérito a morte de criança transferida para o Hospital São João com fortes dores abdominais

Jéssica Sousa Oliveira, com quatro anos, morreu no Hospital de São João, no Porto, após ser transferida do Hospital de Braga.A criança deu entrada nas urgências, na passada terça-feira pelas 7h00, com queixas de fortes dores abdominais, mas os clínicos não levantaram suspeita que fosse apendicite e "foram cumpridos todos os procedimentos adequados e boas-práticas clínicas, não havendo, por isso, qualquer fundamento para acusações de negligência", disse em comunicado o Hospital de Braga.Informações sobre o quadro clínico da criança não serão divulgadas pela unidade de saúde devido à proteção e "confidencialidade dos dados, bem como, sobretudo, por respeito à dor e ao luto dos seus familiares", pode ler-se na nota.O Hospital de Braga "repudia veemente", também, as notícias divulgados nos últimos dias "com base em comentários das redes sociais sem fundamento, factos ou critérios de noticiabilidade, acompanhadas por imagens da criança de 4 anos e dos seus familiares", acrescentam.Ao que oapurou, o Hospital de São João, no Porto, ainda não se pronunciou sobre o caso.A Polícia Judiciária não foi contactada, pelo que não haverá indício de crime.A menina foi autopsiada e o funeral aconteceu na sexta-feira, na freguesia de Soutelo, em Vila Verde, Braga.