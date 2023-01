Hospital de Braga alvo de buscas pela PJ

Em comunicado, a PJ avança que as buscas surgiram "no âmbito de Inquérito por criminalidade económico-financeira tutelado pelo DIAP-Porto".





Em causa estão suspeitas da violação de regras da contratação pública.

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas, esta quarta-feira, no Hospital de Braga, confirmou uma fonte da unidade hospitalar ao

O Hospital de Braga confirmou as buscas e adiantou que o conselho de administração "se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas".

Em comunicado, a unidade hospitalar reforça ainda ainda que "o Conselho de Administração assegura o cumprimento dos trâmites legais dos Concursos Públicos visados".

Segundo a PJ as buscas contaram com a presença de um Magistrado Judicial e um Magistrado do Ministério Público.