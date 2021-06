Hospital de Castelo Branco decide hoje alta de Noah

A direção clínica do Hospital de Castelo Branco vai decidir esta segunda-feira se Noah - o bebé de dois anos e meio encontrado na quinta-feira, em Proença-a-Velha, após 36 horas perdido na floresta - já poderá ter alta do serviço de Pediatria, onde se encontra internado.





“Médicos, pediatra, assistente social e psicóloga irão reunir-se para analisar o estado clínico da criança e realizar o planeamento da alta clínica”, anunciou este domingo fonte da unidade hospitalar, que prevê fazer durante a tarde desta segunda-feira uma atualização do estado de saúde do menino, que se encontra internado desde as 22h30 de quinta-feira.