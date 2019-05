Hospital de Faro diz que suspensão da "atividade cirúrgica eletiva" é temporária

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) suspendeu todas as cirurgias não urgentes de doentes internados nos hospitais de Faro e Portimão devido à ocupação elevada das duas unidades hospitalares.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) afirmou esta sexta-feira que a suspensão da "atividade cirúrgica eletiva" no Hospital de Faro é temporária e que vão ser operados todos os utentes com indicação urgente e os internados com agendamento cirúrgico.Numa nota enviada à agência Lusa, o hospital de Faro esclareceu que a suspensão da atividade de cirurgia eletiva, desde as 16h00 de quinta-feira e até ao dia 21 (terça-feira), se aplica apenas a cirurgias programadas que, após análise clínica, "podem ser reagendadas sem comprometer o doente"."Todos os utentes com indicação cirúrgica urgente e os internados com agendamento serão operados" no Hospital de Faro, lê-se na nota.De acordo com o CHUA, a suspensão temporária "resulta de uma decisão interna provocada pela ocupação elevada" na unidade hospitalar da capital do distrito de Faro, prevista no Plano de Contingência.De acordo com o CHUA, no Hospital de Portimão a situação de ocupação elevada já está ultrapassada, não tendo a decisão da suspensão efeitos nas cirurgias agendadas para aquela unidade de saúde do barlavento do Algarve.